شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن مقتل 3 من جنوده جراء هجوم إسرائيلى على موقع عسكرى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، مقتل ثلاثة من جنوده؛ جراء هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على موقع عسكري جنوب البلاد.
وذكر الجيش - في بيان أذاعه التلفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء- أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزا تابعا للجيش في بلدة الصرفند؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.
ومن جانبها،أكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثمانية أشخاص آخرين؛ جراء الهجوم الإسرائيلي.
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