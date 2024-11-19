شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن مقتل 3 من جنوده جراء هجوم إسرائيلى على موقع عسكرى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، مقتل ثلاثة من جنوده؛ جراء هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على موقع عسكري جنوب البلاد.



وذكر الجيش - في بيان أذاعه التلفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء- أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزا تابعا للجيش في بلدة الصرفند؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.



ومن جانبها،أكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثمانية أشخاص آخرين؛ جراء الهجوم الإسرائيلي.