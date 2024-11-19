شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يصدر أكثر من ألف أمر اعتقال ضد "الحريديم" بسبب تجاهلهم لأوامر التجنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من ألف أمر اعتقال بحق المتدينين المتشددين المعروفين بـ"الحريديم"، بسبب تجاهلهم أوامر التجنيد.

وبحسب قناة "آي 24" الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي قد وجه نحو 3 آلاف أمر تجنيد لأفراد من "الحريديم" خلال الصيف الماضي، لكن العديد منهم لم يلتحقوا بمراكز التجنيد.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن 1126 مذكرة اعتقال أصدرت بحق الذين لم يستجيبوا للأوامر الأولى والثانية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيواجهون دعوات للتجنيد الفوري، وأن كل من يتجاهل الدعوة ويغيب عن مركز التجنيد سيتم تصنيفه "متهربا".