شكرا لقرائتكم خبر عن هوكستين: قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أن قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات قريب المنال، بعد أن أجرى مباحثات بناءة للغاية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف هوكستين - في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الامريكية" - أن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الصراع، وأنه سيجرى مزيدًا من المباحثات لتسهيل التوصل لاتفاق.

ونوه إلى أن قرار وقف إطلاق النار يعود إلى كل من لبنان وإسرائيل وأن البيت الأبيض في انتظار قرار من حزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار.



وأكمل: "النافذة مفتوحة الآن للوصول إلى نهاية النزاع لدي أمل أن تتوج الأيام المقبلة بقرار نهائي".