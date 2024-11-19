شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 17 Air سيكون أنحف هاتف من أبل على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 16 في سبتمبر، ولكن التفاصيل حول هواتف أبل الذكية من الجيل التالي بدأت بالفعل في الظهور على الإنترنت، ووفقًا لتقارير حديثة، قد تتوقف الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو عن إنتاج طراز iPhone Plus العام المقبل واستبداله بإصدار iPhone 17 Slim.

وصرح محلل معروف الآن أن طراز Slim المزعوم سيكون أنحف من iPhone 6، وبالإضافة إلى ذلك، زعم المحللون أن شرائح A19 من الجيل التالي من أبل لمجموعة iPhone 17 سيتم تصنيعها باستخدام تقنية محدثة من TSMC.

سمك iPhone 17 Air لن يتجاوز 6 مم

يزعم جيف بو من Haitong International Tech Research في أحدث مذكرة بحثية له (عبر MacRumors) أن سمك iPhone 17 Air سيكون حوالي 6 مم، "لقد اتفقنا مع الثرثرة الأخيرة حول تصميم فائق النحافة بسمك 6 مم لطراز iPhone 17 Slim"، حسبما ذكر المحلل.

أرق هاتف iPhone من أبل حتى الآن هو iPhone 6 بسمك 6.9 مم، وإذا تبين أن الادعاء الأخير صحيح، فسيكون iPhone 17 Air أنحف هاتف iPhone من أبل على الإطلاق، ويبلغ سمك أحدث iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max 8.25 مم، بينما يبلغ سمك iPhone 16 وiPhone 16 Plus 7.8 مم.

وذكر المحلل أن شرائح A19 وA19 Pro من أبل لسلسلة iPhone 17 سيتم تصنيعها بأحدث عملية 3nm من الجيل الثالث من TSMC والتي تسمى "N3P"، ويُقال إن كلاً من iPhone 17 وiPhone 17 Air يعملان بشريحة A19، بينما يُقال إن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max سيأتيان بشريحة A19 Pro.

وتم تصنيع شرائح A18 وA18 Pro الحالية لمجموعة iPhone 16 باستخدام عملية 3nm من الجيل الثاني من TSMC والمعروفة باسم "N3E"، وتعتمد شريحة A17 Pro التي تعمل على تشغيل سلسلة iPhone 15 Pro على عملية 3nm من الجيل الأول من TSMC "N3B".

يُقال إن شرائح A19 المصنعة باستخدام عملية N3P توفر كثافة ترانزستور متزايدة. لذلك، يمكننا أن نتوقع أن توفر طرازات iPhone 17 أداءً وكفاءة طاقة محسّنة مقارنة بطرازات iPhone 16.