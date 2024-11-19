شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الخطر "صفر"... مفاعلات الجيل الثالث بمحطة الضبعة النووية الأكثر أمانا والان مع تفاصيل الخبر

تصل نسبة الخطر بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء إلى صفر، لأنها من مفاعلات الجيل الثالث التى تحتوى على مصيدة قلب المفاعل، دورها رفع درجة الأمان والسلامة النووية، وهى أحد العناصر الرئيسية لأنظمة السلامة السلبية لوحدة الطاقة، وتقوم بابتلاع المفاعل بالكامل حال وجود أى خطر داخل المحطة، وتبلغ نسبة توقع الخطر بالمحطة النووية من هذه النوعية صفر، وبذلك تمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة.

كما تتحمل مفاعلات الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، جميع الكوارث والصدامات، إذ أن انصهار قلب المفاعل أقل من 1 إلى 10 ملايين مفاعل فى السنة، كما تتبع سياسة الدفاع من العمق، التى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود طاقة كهربائية، كما أن المفاعل يمكنه تحمل طائرة وزن 400 طن بسرعة 150 مترا على الثانية، ويتحمل أخطر أنواع التسونامى حتى ارتفاع 14 مترا، ويتحمل الزلازل بعجلة 0.3 والأعاصير بسرعة 310 كيلومترات فى الساعة.