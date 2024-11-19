شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الوطنى العراقي يؤكد ملاحقته أى نشاط عسكرى خارج إطار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الأمن الوطني العراقى على متابعة أي نشاط جوي معاد أو استهداف أرضي وملاحقة منفذيه.

وأضاف المجلس، خلال انعقاده اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة سيتم منعه وملاحقته.

وطالب المجلس واشنطن والتحالف الدولي كبح تهديدات إسرائيل

وفي السياق نفسه، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من انجراف العراق إلى صراع إقليمى جراء الهجمات الأخيرة التى تشنها "المقاومة" فى بغداد على إسرائيل.

وذكرت الخارجية الأمريكية، حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع بغداد بشأن هجمات "المقاومة" على إسرائيل.

وبحسب قناة (الحرة)، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية؛ لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل "المقاومة".

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، مسؤوليتها عن شن أربع هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها، وغالبا ما تعلن المقاومة مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها، لكن في مطلع أكتوبر الماضي، أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.