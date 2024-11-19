شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق محمد حمدى بالزمالك فى مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق محمد حمدى لاعب الزمالك بمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويواصل محمد حمدى التأهيل من إصابة جزع الرباط الخارجي للركبة وفقاً للبرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويؤدى محمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي يعاني منها.

ويؤدى محمد حمدي التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.