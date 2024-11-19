"النشرة": التفاوض يتقدّم ايجاباً ولقاءات دسمة الليلة لحسم نقطة خلافية واحدة

علمت "النشرة" ان اللقاءات تتواصل الليلة في بيروت لبت آخر النقاط الخلافية في مشروع الاتفاقية المطروحة لوقف الحرب الإسرائيلية، فيما يقضي المبعوث الاميركي آموس هوكشتين ليلته في لبنان قبل استكمال جولته غداً بين تل ابيب وباريس.

وقالت مصادر مطّلعة ل"النشرة" إن بند اشراك البريطانيين والألمان في لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، جرى تجاوزها أميركياً، لتقتصر المشاركة على واشنطن وباريس وعاصمة عربية، قد تكون القاهرة، والأمم المتحدة.

واضافت المصادر ان النقطة الخلافية الوحيدة الأساسية المتبقية هي ما يتعلّق بلجنة حدودية، يعتبر لبنان الاّ حاجة لها، بإعتبار ان الحدود الجنوبية سبق وتمّ ترسيمها، ولا داع لتلك اللجنة، فيما المطلوب لاحقاً تسوية الخلافات الحدودية التي يبلغ عدد ١٣ نقطة.

إضافة إلى ذلك، تجري عملية روتوش لبنود الاتفاقية بإشراك تقنيين، والبحث في ابعاد وتفسيرات المصطلحات المُستخدمة في الاتفاقية المطروحة.

وعليه، فإن المصادر تجزم ل "النشرة" ان الايجابية هي عنوان البحث بين الاميركيين واللبنانيين، ليبقى الموقف النهائي معلّقاً على إعلان اسرائيل الموافقة التامة خلال زيارة هوكشتين لتل ابيب غداً. علما ان التواصل بين المبعوث الاميركي والإسرائيليين قائم حول كل تفصيل يجري طرحه.

والجدير ذكره، ان رفع "حزب الله" مستوى ضرباته الصاروخيّة التي طالت تل ابيب، ترجمت مقولة التفاوض بالنار، مما يسرّع ايضاً في بت مسار وقف الحرب.