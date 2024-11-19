بالفيديو- أجواء رائعة و رقص وفرحة في حفل حطوبة أسامة مروة وشيرين بيوتي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل اليوتيوبر أسامة مروة وشيرين بيوتي بخطوبتهما، في حفل كبير و مميز، و تناقع الجمهور عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاجواء الحفل حيث ظهر أسامة وشيرين و هم يرقصورن مع المعازيم، بأجواء من الفرح.



الجدير ذكره أن اليوتيوبر غيث و شقيقه مروان تواجدا في الحفل.

و في وقت سابق، أحدث غياب اليوتيوبر غيث مروان عن خطوبة صديقه المقرّب اليوتيوبر أسامة مروة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد ظن البعض ان هناك خلافات بينهما، فيما أشار آخرون الى ان غيث على خلاف مع عائلة "بيوتي"، ولأن الخطوبة أقيمت في منزل شيرين بيوتي فلم يحضر غيث، لكن هل سيمتنع عن الحضور في حفل الخطوبة ايضا؟.

على صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو عفوي ولطيف للغاية، من خطوبة أسامة مروة على حبيبته اليوتيوبر السورية شيرين عمارة الشهيرة بشرين بيوتي.

