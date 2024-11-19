بالفيديو- باجواء شتوية.. مي سليم تستمتع بوقتها في شوارع تركيا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الأردنية مي سليم على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت من شوارع تركيا، و أظهرت الوقت الرائع الذي تقضيه هناك، و إعتمدت مي إطلالة شتوية مميرة أظهرت من خلالها أناقتها.



و في وقت سابق، شاركت الفنانة الأردنية مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي صورة جديدة لها، ظهرت فيها برفقة شقيقها.

وبدت مي في الصورة وهي تستمتع بوقتها مع شقيقها على شاطئ البحر، وترتدي فستاناً باللون الاخضر مع قبعة بنية اللون. وتركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تضع مكياجاً على وجهها.

وأرفقت مي الصورة بتعليق اكتفت فيه بكتابة: "My Brother" "أخي".

وتفاعل المتابعون مع منشور مي، وأعربوا من خلال التعليقات عن إعجابهم بجمالها وأناقتها وعن محبتهم الكبيرة لها، كما تمنوا لها السعادة في وقتها.

