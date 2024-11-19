بالصور- كيم كارداشيان تحدث جدلاً بعد ظهورها بملابس شفافة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها من خلال مجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من أحدث جلسة تصوير خاصة، و أثارت الجدل بما كانت ترتديه، حيث كانت ترتدي توب ضيق شفاف من الشيفون أظهر ما تحته، مع تنورة قصيرة جداً ، وإعتمدت تسريحة مميزة لشعهرا، مستعرضةً رشاقة جسمها.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور من خلال تعليقات.

وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم إن كان الابن الذي أصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكبر سانت، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سناً سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

