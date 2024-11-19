أفادت معلومات "الجديد"، بأن "التفاصيل الواردة في كلام بري يبحثها مستشاره علي حمدان في مقر السفارة الأميركية بالخط المفتوح مع رئيس المجلس هاتفياً وبعض القانونيين والدستوريين".

وذكرت المعلومات أن "الجانب اللبناني توقّف عند مصطلحات ملتبسة تتعلّق ببند الإتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه يعيدنا إلى ما قبل الخط الأزرق وترسيم جديد للحدود المرسّمة".

وكشفت أن "لجنة مؤلفة من هوكشتاين ومستشار بري علي حمدان ستناقش تأكيد الإلتزام بالقرار 1701 وتطبيقه جدياً وصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الأميركي والفرنسي فيها".

وقالت مصادر المفاوضين اللبنانيين لـ"الجديد"، "من عنا تقريباً خالصة والأجواء ايجابية لأبعد الحدود".