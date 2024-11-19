بأحد المشاحد من مسلسل "رقم سري"..ياسمين رئيس تشعل حماس متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس حماس متابعيها لأحدث الاعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "رقم سري" الذي يعرض حالياً، حيث شاركت صور من المسلسل و علقت قائلةً: "تفتكروا لقاء قررت تنتقم من ندي عشماوي وتقتلها؟!".
و تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور من خلال التعليقات.
و في وقت سابق، كشفت الممثلة المصرية ياسمين رئيس عن تعرضها لإصابة، خلال تصوير مشهد من فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، الذي سيُعرض في 20 تشرين الثاني الحالي، وقالت إن أصعب مشهد كان "الخناقة"، إذ كانت ترتدي تنورة طويلة، فصدمت بسيارة وسقطت على رأسها، ما تسبب لها في شبه ارتجاج في المخ.
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