شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 1604 أفراد من منسوبي الجوازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير عام الجوازات المكلف اللواء صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية بترقية (1604) أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وقدّم اللواء الدكتور صالح المربع الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه، متمنيًا للأفراد الذين شملتهم الترقية، التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

