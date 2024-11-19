شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات متنوعة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

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مساعدات اليمن

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 705 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتي الضنية والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان، استفاد منها 705 أفراد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين و اللبنانيين.وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف - 3) للعام 2024م، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف في لبنان.وفي الصومال، وزع المركز أمس 500 حقيبة إيوائية و500 حقيبة كسوة و30 خيمة في محافظة بنادر، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع الحقائب الإيوائية في الصومال.وفي نفس السياق، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 200 حقيبة شتوية في مديرية منعر بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.200 فرد بواقع 200 أسرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.ووزع المركز أيضًا أمس 600 حقيبة شتوية في مديريتي الطلح وبيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 3.600 فرد بواقع 600 أسرة، وذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.