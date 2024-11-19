الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار دوت في 30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي تحذيرا من تسلل مسيرة وصواريخ

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار دوت بـ30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي تحذيرا من تسلل مسيرة وصواريخ".

وقال الجيش الإسرائيلي، "إننا نتابع هدفا جويا تسلل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث لا يزال مستمرا".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.