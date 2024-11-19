الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة "حماس"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن "فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة حماس". ولفتت الوزارة، الى أن "‏عقوبات واشنطن على حماس شملت كلا من عبد الرحمن غنيمات وموسى عكاري وسلامة ماري ومحمد نزال وباسم نعيم وغازي حمد".

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