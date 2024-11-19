شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف النيابة العامة 2024 بالسعودية .. موعد وشروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة بالسعودية، توفر وظائف شاغرة بكادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمرتبة "ملازم تحقيق" لكلا الجنسين.

وأوضحت النيابة العامة الشروط والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة متمتعاً بالأهلية اللازمة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها

أن يكون حاصلا على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.

يشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً للخدمة.

- ألا يكون قد حكم على المتقدم أو المتقدمة بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين.

موعد التقديم بوظائف النيابة العامة 2024 بالسعودية

وأشارت النيابة العامة بالسعودية، إلى أن التقديم سيكون متاحا من غدا الثلاثاء الموافق 2024/11/19 م وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 2024/11/23م.



