كيف تطوّر المكياج؟ رحلة عبر الزمن من الفراعنة إلى العصر الحديث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - لطالما كان المكياج جزءًا أساسيًا من ثقافات الشعوب عبر العصور، حيث ارتبط الجمال بالعناية بالوجه والظهور بمظهر جذاب. المكياج ليس مجرد مستحضرات تجميلية تستخدم للتزيين، بل هو أيضًا وسيلة للتعبير عن الهوية، والمكانة الاجتماعية، والثقافة. تطور المكياج عبر العصور كان له تأثير كبير على كيفية رؤيتنا للجمال اليوم، وقد شهد هذا المجال تحولات كبيرة بدءًا من العصر الفرعوني في مصر القديمة وصولاً إلى العصر الحديث الذي نعيشه.

في البداية، كان المكياج يستخدم لأغراض دينية وروحية، وكذلك لحماية البشرة في وجه عناصر الطبيعة. مع مرور الزمن، تحول المكياج ليعكس رموزًا اجتماعية وثقافية، حيث بدأ يستخدم كأداة للزينة والتعبير عن الذات.

اليوم، شهد المكياج تحولات جذرية، وتطورًا مستمرًا. في هذا المقال، سنستكشف هذه الرحلة المدهشة للمكياج من العصور القديمة الى الحديثة، ونلقي نظرة على أبرز المحطات التي مرت بها صناعة التجميل.

العصر الفرعوني: بدايات الفن التجميلي

تمثال حجري يجسد جمال المرأة في العصر الفرعوني



يعتبر العصر الفرعوني في مصر القديمة من أولى الفترات التاريخية التي بدأت فيها النساء باستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجمال بشكل منتظم. كان المكياج والتجميل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في الحضارة المصرية القديمة، وكان يستخدم ليس فقط لأغراض الزينة، بل أيضًا لأسباب دينية وصحية. يمكننا القول إن الفن التجميلي في مصر الفرعونية وضع الأسس الأولية لفن المكياج الذي نراه اليوم.

المكونات والتقنيات المستخدمة في المكياج المصري القديم

الكحل (الملحوظات الجمالية للعيون): كان الكحل من أكثر مستحضرات التجميل استخدامًا في مصر القديمة. كان يستخدم لتحديد العيون وجعلها تبدو أكثر إشراقًا وجاذبية. يعتقد أن الكحل كان يحتوي على مركبات الرصاص أو المواد المعدنية مثل المغرة السوداء، وكان يستخدم بشكل رئيسي حول العينين وفي الجفن السفلي. الكحل لم يكن فقط لأغراض جمالية، بل كان أيضًا يعتقد أن له خصائص طبية تحمي العينين من العدوى وأشعة الشمس الحارقة. الحناء: كانت الحناء تستخدم لتلوين الشعر والأظافر، وكذلك لتزيين اليدين والقدمين. كما كان يتم استخدام الحناء في التزيين الجسدي في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية. في كثير من الأحيان، كانت النساء الفرعونيات تضع الحناء على أيديهن وأقدامهن كنوع من الزينة الاحتفالية. المراهم والزيوت: استخدمت النساء المصريات قديماً العديد من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز لترطيب البشرة وحمايتها من العوامل الجوية الحارة. كانت المراهم التي تحتوي على الأعشاب والزيوت تستخدم لتغذية البشرة وللحفاظ على نعومتها. المساحيق واللون: استخدمن أيضاً المساحيق لتفتيح البشرة وإخفاء العيوب. كانت البودرة البيضاء والمستحضرات التي تحتوي على المغرة البيضاء تستخدم لتفتيح البشرة، وكانت جزءًا من الزينة اليومية للنساء الفراعنة. كما كانوا يستخدمون مستحضرات مختلفة لتحديد وتفتيح الشفاه والخدين، معتمدين على مكونات طبيعية مثل الزهور والفواكه.

المكياج في العصور الوسطى: من الزينة إلى التحذير الديني

في هذه الفترة، وفقًا للمعتقدات الدينية السائدة، كان الجمال الطبيعي يعتبر علامة على البراءة والتقوى، بينما كان يعتبر المكياج زخرفًا يمكن أن يضل الإنسان ويغريه بعيدًا عن الطريق المستقيم.

المكياج في العصور الوسطى: العواقب الاجتماعية

في العصور الوسطى، كان ينظر إلى استخدام المكياج على أنه علامة على الفساد الأخلاقي. كانت النساء اللواتي يستخدمن المكياج يعتبرن في كثير من الأحيان دائمات البحث عن المظهر الخادع، وبالتالي يربط المكياج بالتغرير والخداع. وكانت النساء اللواتي استخدمن المكياج يعانين من التمييز الاجتماعي. واعتبرت النساء اللواتي يستخدمن المكياج وكأنهن قد فقدن صلاحهن الديني. في بعض الحالات، كان يتم محاكمة النساء بتهمة الفساد الأخلاقي إذا كانت لديهن عادات مكياج أو تزيين متبعة بشكل مفرط.

المكونات التي استخدمتها النساء في العصور الوسطى:

البودرة البيضاء (الزئبق): كانت النساء في العصور الوسطى يستخدمن البودرة البيضاء لتفتيح لون البشرة. كانت هذه البودرة تحتوي على الزئبق، وهو عنصر سام يمكن أن يؤدي إلى التسمم على المدى الطويل. ورغم خطورة استخدامه، إلا أن السعي لتحقيق البشرة الفاتحة كان أمرًا محوريًا، إذ كان يعتبر من علامات الجمال والطبقة الاجتماعية الراقية. مساحيق الحواجب: كانت النساء أيضًا يستخدمن مساحيق لتحديد الحواجب، وأحيانًا كان يتم استخدام الزيوت والمواد الأخرى لتحديد العيون بشكل مبسط. اللون الأحمر للشفاه والخدود: كان يتم استخدام مساحيق حمراء لتلوين الشفاه والخدين، ولكن كان ذلك يحدث بشكل محدود وبنسب قليلة. الحناء: كانت النساء في بعض المناطق في الشرق، يستخدمن الحناء لتلوين الشعر والأظافر. لكن في الغرب، كانت هذه الممارسات تعتبر غريبة أو محظورة.

يمكنك الاطلاع أيضاً على طقوس جمالية للعناية بالبشرة والشعر اعتمدتها الملكات عبر العصور

القرن العشرين: ثورة في عالم التجميل

شهد القرن العشرون ثورة هائلة في عالم التجميل والمكياج، حيث تحولت صناعة الجمال من ممارسات بسيطة في العصور السابقة إلى صناعة ضخمة مليئة بالابتكارات والتطورات التي غيرت من مفهوم الجمال بشكل جذري. في هذه الفترة، بدأ المكياج يستخدم ليس فقط لتجميل الوجه، بل أيضا كأداة للتعبير عن الهوية والأسلوب الشخصي، مما جعل المكياج جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للنساء في جميع أنحاء العالم.

التحولات الكبرى في القرن العشرين

بداية صناعة مستحضرات التجميل الحديثة: في أوائل القرن العشرين، بدأت شركات التجميل الكبرى في ظهور أولى مستحضراتها بشكل تجاري، مما جعل المكياج في متناول أيدي النساء في جميع الطبقات الاجتماعية. ظهرت ماركات مثل "مايبيلين" و"إستي لودر" و"ماك" التي أسست لنفسها حضورًا قويًا في عالم المكياج وأصبحت من أشهر العلامات التجارية في الصناعة.

في أوائل القرن العشرين، بدأت شركات التجميل الكبرى في ظهور أولى مستحضراتها بشكل تجاري، مما جعل المكياج في متناول أيدي النساء في جميع الطبقات الاجتماعية. ظهرت ماركات مثل "مايبيلين" و"إستي لودر" و"ماك" التي أسست لنفسها حضورًا قويًا في عالم المكياج وأصبحت من أشهر العلامات التجارية في الصناعة. تأثير السينما على عالم المكياج: في العشرينات والثلاثينات، لعبت السينما دورًا محوريًا في تشكيل معايير الجمال. كانت النجوم السينمائيات مثل مارلين مونرو وأودري هيبورن وبيتي غرابل أيقونات جمال مؤثرة في هذا العصر. كان جمهور السينما يتابع عن كثب أساليب المكياج التي تعتمدها نجمات الأفلام، وكانوا يقلدونها في حياتهم اليومية. وقد أسهمت هذه الفترة في إحداث ثورة ثقافية حيث أصبح المكياج أكثر تطورًا وجرأة، مثل أحمر الشفاه الأحمر والعيون المدخنة التي أصبحت أساسية في أساليب التجميل في تلك الحقبة.

في العشرينات والثلاثينات، لعبت السينما دورًا محوريًا في تشكيل معايير الجمال. كانت النجوم السينمائيات مثل مارلين مونرو وأودري هيبورن وبيتي غرابل أيقونات جمال مؤثرة في هذا العصر. كان جمهور السينما يتابع عن كثب أساليب المكياج التي تعتمدها نجمات الأفلام، وكانوا يقلدونها في حياتهم اليومية. وقد أسهمت هذه الفترة في إحداث ثورة ثقافية حيث أصبح المكياج أكثر تطورًا وجرأة، مثل أحمر الشفاه الأحمر والعيون المدخنة التي أصبحت أساسية في أساليب التجميل في تلك الحقبة. تقدم مستحضرات التجميل وتقنيات المكياج: خلال القرن العشرين، شهدت مستحضرات التجميل تطورًا كبيرًا في تركيباتها وتقنياتها، مما سمح بظهور مستحضرات عالية الجودة وبمزايا فريدة. بودرة الأساس أصبحت أكثر تناسقًا مع لون البشرة وأخف وزنًا. كما ظهرت الماسكارا المضادة للماء، أحمر الشفاه المتعدد الألوان، وكريمات الأساس السائلة التي كانت تغطي العيوب بشكل أفضل. المكياج الدائم بدأ في الانتشار مع ابتكار تقنيات جديدة مثل الوشم شبه الدائم للشفاه والحواجب.

خلال القرن العشرين، شهدت مستحضرات التجميل تطورًا كبيرًا في تركيباتها وتقنياتها، مما سمح بظهور مستحضرات عالية الجودة وبمزايا فريدة. بودرة الأساس أصبحت أكثر تناسقًا مع لون البشرة وأخف وزنًا. كما ظهرت الماسكارا المضادة للماء، أحمر الشفاه المتعدد الألوان، وكريمات الأساس السائلة التي كانت تغطي العيوب بشكل أفضل. المكياج الدائم بدأ في الانتشار مع ابتكار تقنيات جديدة مثل الوشم شبه الدائم للشفاه والحواجب. النساء وعلاقاتهن مع المكياج من التواضع إلى التحرر: مع تحول المجتمع في القرن العشرين، بدأ مفهوم الأنوثة والجمال يتغير. في بداية القرن، كانت النساء يستخدمن المكياج بشكل معتدل، لكن مع تقدم الزمن، أصبح المكياج وسيلة للتعبير عن الحرية والتحرر الشخصي. في الستينات، على سبيل المثال، ظهرت ثورة الجمال التي تبنت أسلوبًا جديدًا وأكثر جاذبية. العيون الكبيرة والمحددة والشفاه الجريئة أصبحت جزءًا من الهوية الثقافية للنساء في تلك الحقبة. كما بدأ ظهور أسلوب المكياج الطبيعي في السبعينات والثمانينات، وهو أسلوب يركز على إبراز الجمال الطبيعي دون مبالغة.

العصر الحديث: تطور مذهل في عالم المكياج

امرأة تنهي مكياجها بتمشيط حاجبيها



شهد العصر الحديث، خاصة في العقدين الأخيرين من القرن الواحد والعشرين، تطورًا هائلًا في صناعة المكياج، حيث أصبحت التكنولوجيا والابتكار جزءًا لا يتجزأ من عالم الجمال. من خلال ظهور العلامات التجارية العالمية، وتقدم المنتجات التجميلية، إلى زيادة التنوع الثقافي في طرق المكياج، تغيرت الطريقة التي ننظر بها إلى الجمال والمكياج بشكل جذري. المكياج في العصر الحديث لم يعد مجرد وسيلة لتجميل الوجه، بل أصبح أداة للتعبير عن الهوية، والحرية الشخصية، والتنوع.

أبرز ملامح تطور المكياج في العصر الحديث

المكياج كأداة للتعبير عن الذات: في العصر الحديث، أصبح المكياج أداة قوية للتعبير عن الهوية الشخصية. من المكياج الطبيعي إلى الأساليب الجريئة والدرامية، يستخدم الناس المكياج لتأكيد تفردهم وإبراز شخصياتهم. اليوم، لم يعد المكياج مرتبطًا فقط بالنساء أو بجمال خارجي تقليدي، بل أصبح يمثل اختيارات شخصية تعكس الأذواق الفردية، سواء كان ذلك من خلال مكياج الألوان الزاهية أو المكياج الطبيعي أو المكياج الجريء والمبتكر. التنوع والشمولية في صناعة المكياج: أحد أكبر التطورات في عالم المكياج في العصر الحديث هو التنوع والشمولية. كانت صناعة المكياج في الماضي تقتصر إلى حد كبير على ألوان البشرة الفاتحة، ولكن مع مرور الوقت بدأ التوجه نحو توفير منتجات مكياج تتناسب مع جميع أنواع البشرة. اليوم، توجد ماركات تجميلية تقدم مجموعة واسعة من درجات كريمات الأساس وألوان أحمر الشفاه والكونتور التي تناسب جميع درجات البشرة من الفاتحة إلى الداكنة. ماركات مثل "فنتي بيوتي" التي أسستها المغنية ريهانا كانت رائدة في هذا التوجه، حيث قدمت مجموعة شاملة تشمل 40 درجة من كريم الأساس لتناسب مختلف درجات البشرة. المكياج الطبيعي والصحة: في ظل انتشار الاهتمام المتزايد بالصحة والرفاهية، أصبح هناك اتجاه كبير نحو المكياج الطبيعي والصحي. المستحضرات العضوية والخالية من المواد الكيميائية الضارة أصبحت أكثر شيوعًا في السوق. يستخدم الناس اليوم منتجات تجميل تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الأركان، زبدة الشيا، ومستخلصات الأعشاب. كما أصبحت العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين المكياج، حيث تدمج منتجات المكياج فوائد العناية بالبشرة مثل الترطيب، والتغذية، والحماية من أشعة الشمس. مفهوم "جمال طبيعي" أصبح منتشرًا بشكل كبير، حيث تشجع النساء على إبراز ملامحهن الطبيعية بدلًا من إخفائها تحت طبقات كثيفة من المكياج. الابتكار التكنولوجي في مستحضرات التجميل: التكنولوجيا كان لها دور محوري في تطور المكياج في العصر الحديث. مع الابتكارات التي بدأت تظهر في صناعة مستحضرات التجميل، أصبحت المنتجات أكثر تطورًا وتنوعًا. بعض من أبرز التطورات تشمل: