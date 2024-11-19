جواهر العامري في حوار خاص لـ الخليج 365: قصة انصراف مستوحاة من أحداث حقيقية وصدفة قادتني لاختيار بطلة الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تشارك المخرجة السعودية جواهر العامري في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بفيلم "انصراف"، الذي تنافس به في مسابقة الأفلام القصيرة. وعن كواليس الفيلم والتحضيرات الخاصة به، أجرت كاميرا "الخليج 365" مقابلة مع المخرجة جواهر العامري للتعرف إلى كل هذه الأمور، فإلى نص الحوار.

واقع أم خيال

رحلة تمويل فيلم "انصراف"

وفي بداية الحوار، استهلت "الخليج 365" حديثها مع المخرجة السعوديةبسؤالها حول قصة فيلمها ""؛ هل هي حقيقية أم من وحي خيالها؟ فردّت قائلة إن فكرة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية مختلفة حدثت ورأتها، ولكن في نهاية الأمر ترجمتها بطريقة تناسب القصة والدراما، قائلة: "وضعت لها حبكة درامية مختلفة".وعن الرحلة التي خاضتهامن أجل البحث عن طريقة لتمويل فيلم ""، أوضحت أنها خاضت رحلة صعبة طوال أربع سنوات؛ بحثت من خلالها عن طريقة لتمويل العمل، هذه الرحلة بدأتها من عام 2016، وخلال هذه الفترة قامت بعمل عدة أعمال فنية أخرى تعلمت منها كيفية تمويل الفيلم بطريقة أفضل، وفي نهاية الأمر نجحت في تمويله بطريقة مناسبة تماماً لقصته، وفي عام 2023 حصلت على الدعم الكامل لهذا الفيلم.

وبسؤالها حول مرحلة إنتاج الفيلم، وهل واجهت بعض الصعاب مثل التي واجهتها في مرحلة تمويله، فردّت قائلة: "لا. مرحلة الإنتاج كانت سهلة جداً".

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اختيار الممثلين

أماكن التصوير

أما عن الممثلين المشاركين فيفكان من بينهم أصحاب خبرات ولديهم تجارب تمثيلية سابقة، وآخرون يخوضون أولى تجاربهم في عالم التمثيل والفن، وحول هذه النقطة، أوضحت المخرجةأنها تعاونت مع Casting Director لـ"ندى المجدد"، وهي أحسن كاسيتنج دايركتور في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها رأت أشخاصاً لديهم خبرة، وآخرين من دون خبرة، منوهة على أن اختيارها لبطلة الفيلم، رجاء الحاج، كان عن طريق الصدفة، رغم كونها تربطها بها علاقة صداقة، قائلة: "رجاء أصلاً صاحبتي"، إلا أنها لم تخُض من قبل أي تجربة في عالم الفن والتمثيل، ولكن عند مقابلتها؛ وجّهت لها مجموعة من الأسئلة البسيطة والسهلة، وعرفت من إجابتها أنها تجيد جيداً فهم المشاعر، وهنا تيقنت بأنها قادرة على ترجمة مشاعر شخصية "الجادل"، وهي محور أحداث فيلم انصراف".بما أن مشاهد الفيلم تم تصويرها في مكانٍ واحد، فهل مثّل هذا الأمر صعوبة للمخرجة جواهر العامري أم لا؟ وهنا قالت إن تصوير الفيلم في مكانٍ واحد صعب وسهل في نفس الوقت، فالصعوبة هنا تكمن في أنها تجعلك كيف تفكر في أن يكون الفيلم محمساً بما يكفي وبه لقطات عديدة، وبالفعل تم إيجاد موقع يناسب الرؤية الإخراجية من جميع نواحيها؛ كالتصوير والإضاءة وغيرهما، وكان قراراً صعباً جداً، ولكن أعتقد أننا وُفقنا فيه، وسهل أيضاً لأنه يجعل عملية الإنتاج والتصوير سهلة للغاية؛ لعدم وجود تنقلات كثيرة.

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هل هناك رسالة أو هدف من فيلم انصراف؟

المخرجة السعودية جواهر العامري- صورة خاصة لـ "الخليج 365" - تصوير يحيى أحمد

مشاركة مختلفة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45

قصص أخرى

وخلال حديثها مع كاميرا "الخليج 365"، أكدت المخرجةأنه ليس لديها رسالة أو هدف معين من قصة الفيلم، ولكن صراحة هي وسيلة للتعبير لأشخاص تعرضوا لنفس الأحداث التي تحكي عنها قصة "ا"، وبالتالي فإن قصته تعبّر عن أناس وفئات كثيرة في المجتمع.وكانت لـتجارب ومشاركات سابقة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدوراته السابقة، إلا أن مشاركتها خلال الدورة الـ 45 والحالية مختلفة تماماً، وهذا ما نوّهت إليه في حديثها مع "الخليج 365"، قائلة: "المميز في الدورة الـ 45 هو مشاركتي بفيلم كامل من إخراجي ومشارك في المسابقة الرسمية، وذلك على عكس تجاربي السابقة في المهرجان؛ كان تواجدي إما في الإنتاج، أو في المشاريع، أو في فيلم من إخراج مشترك".أما عن القصص الأخرى التي تحلم "جواهر" بتقديمها، فهناك الكثير من القصص المختلفة التي تريد تقديمها على أرض الواقع، قائلة: "أريد أن أقدم قصصاً كثيرة عن فئات مختلفة ومتعددة في السعودية، من دون التركيز على أشخاص بعينها، لأنني أريد كل شخص يعيش في السعودية أن يرى أفلامي".

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