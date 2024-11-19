شكرا لقرائتكم خبر عن المضاد الحيوي.. معناه وفائدته وأهميته ومتى يكون ضارًا والان مع تفاصيل الخبر

فى الأسبوع العالمى للمضادات الحيوية قد تقف عاجزًا أمام بعض المفاهيم الطبية التي تتكرر أمامك، تحفظها كما هي، دون أن تعي معناها ولا فائدتها، ولكن ما لا تعرفه أن أغلب المفاهيم الطبية يمكنك فهمها بسهولة كبيرة، فالأمر لا يقتصر على الأطباء فقط.

المضاد الحيوي، أشهر الكلمات التي تتردد على مسامعنا عندما نصاب بالمرض، هذا العلاج السحري الذي لا نعي عمله ولا وظيفته كل ما نعرفه عنه أنه يقضي على هذا الدور المرضي المزعج.

معنى المضاد الحيوي

كلمة مضاد حيوي، تعني ببساطة القاتل الأول للبكتيريا، فهو دواء قوي ومنقذ للحياة في كثير من الأحيان، يدمر البكتيريا من منبتها، ويعمل على تخليصك من هذه الهجمة البكتيرية التي غزت دفاعات جسمك.

البكتيريا من أخطر الجراثيم التي يمكن أن تهاجم جسمك، قد تتواجد في معدتك أو على سطح جلدك أو في أي مكان في جسمك، لا يمكن قتلها إلا بالمضاد الحيوي، وهي مادة مخلقة مجهريا، مختصة باختراق نواة البكتيريا وقتلها، وأول الأنواع التي استخدمت كانت تسمى البنسلين.

فوائد المضاد الحيوي

التعجيل بعملية الشفاء من البكتيريا

منع نشر العدوى للآخرين.

تخفيف الأعراض التي خلفتها البكتيريا.

حمايتك من المضاعفات الخطيرة لوجود البكتيريا في جسمك.

أضرار المضاد الحيوي

بعض الآثار الجانبية لبعض أنواع المضاد الحيوي مثل الإسهال

الرغبة في التقيؤ والغثيان

دوخة واعياء

رد فعل تحسسي في حالات نادرة

المدة التي يستغرقها المضاد الحيوي كي يقتل البكتيريا

تلك المدة تختلف من نوعية مضاد حيوي ومادة حيويه لأخرى، يمكن التحسن والتخلص من الأعراض تدريجيا خلال بضعه ايام، وتشتهر فوائده بأن الأعراض المرضية تختفي قبل انتهاء جرعته بالكامل.

أنواع المضاد الحيوي

المضاد الحيوي له كثير من الأنواع منها من يؤخذ عن طريق الفم عن طريق الأقراص أو الكبسولات أو الشرب، ومنها الموضعى كالكريمات والقطرات والمراهم، ومنها الوريد الذي يؤخذ عن طريق الحقن.

حساسية المضاد الحيوي

بعض أنواع المضادات الحيوية، تحدث أعراض تحسسية لمن لديهم فرصة تحسس من هذه المادة، وليس كل الناس سواسية أمام مادة المضاد الحيوي، لذا يجب إجراء اختبارات لتحسس المضاد الحيوي خاصة مادة الحقن منه، لتفادي هذه الأعراض:

ظهور بثور على الجلد

تورم الوجه والحلق والشفاه

تورم اللسان

مشكلات حادة في التنفس وإعياء

تسارع ضربات القلب

وهذه الحالة هي حالة طارئة يجب فيها نقل المريض إلى المستشفى في الحال.

حالات تستلزم المضاد الحيوي

كل العدوى البكتيرية بأنواعها، والالتهابات البكتيرية بأنواعها أيضا، خاصة عدوى الحلق والجهاز التنفسي والمسالك البولية فهي الأشهر.

استخدام المضاد الحيوي

هناك شروط لاستخدام المضاد الحيوي:

تؤخذ فقط بأمر الطبيب وليس بشكل عشوائي

لا يمكنك الاحتفاظ بباقي الجرعة فيما بعد، الجرعة تؤخذ كاملة

جرعات المضاد الحيوي يجب أن تؤخذ في نفس الميعاد كما يصفها الطبيب

المضادات الحيوية لا تؤخذ في حالات العدوى الفيروسية

لا يتم إيقاف المضاد الحيوي عند الشعور بالتحسن بل تؤخذ الجرعة كاملة