دانيال كريغ يلمح إلى بطل فيلم جيمس بوند في حفل توزيع جوائز Governors Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - في ليلة من ليالي هوليوود، ضمت أبرز نجوم ومشاهير صناعة الترفيه، اجتمع عدد كبير من نجوم الصف الأول من الفنانين والنجوم في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة -المعنية بجائزة الأوسكار المرموقة- لحفل توزيع جوائز المحافظين السنوي Governors Awards، والتي تعتبر أول محطة رئيسية لحملة المرشحين لجوائز الأوسكار لهذا العام، وتقديم جوائز الأوسكار الفخرية.

كان دانيال كريغ واحداً من بين لفيف الضيوف لحفل توزيع جوائز المحافظين السنوي Governors Awards الـ 15، وأثناء تواجده؛ ألمح إلى أن جيمس بوند القادم قد يكون في المكان المتواجدين به، حيث قال كريغ أثناء تقديم منتجي الفيلم الشهير باربرا بروكلي، 64 عاماً، ومايكل جي ويلسون، 82 عاماً، اللذين تم تكريمهما بجائزة إيرفينغ جي ثالبرغ التذكارية: "دعونا نخرج شيئاً من الطريق"، وأضاف: "إذا أتيت إلى هنا هذا المساء لمعرفة من هو جيمس بوند التالي، فلا تنظر إليَّ، لكنه قد يكون في الغرفة".

ويأتي ذلك بعد أن صرَّح دانيال كريغ في وقتٍ سابق أن فيلمه الخامس والأخير No Time to Die لعام 2021، والذي جاء ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند التي قام ببطولتها- Casino Royale (2006)، Quantum of Solace (2008)، Skyfall (2012)، وSpectre (2015) أنه لن يشارك في بطولة الفيلم مجدداً، كما قال أيضاً إنه لا يهتم بمن يلعب دور بوند التالي، أثناء حديثه إلى Variety.

ولا يزال المنتجون وراء فيلم الجاسوسية الأشهر على الإطلاق يعملان على إنشاء مستقبل جديد للفيلم، حيث أشار الشقيقان باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون، إلى أن جيمس بوند القادم سيكون رجلاً من المرجح أن يكون في الثلاثينيات من عمره. قال ويلسون: "في كل مرة نختار فيها ممثلاً جديداً، تتغير الأفلام. إنها الإثارة التي يجلبها بوند الجديد، والاتجاه الجديد. كل واحد من هؤلاء الأشخاص الذين تولوا الدور قدم شيئاً جديداً ومختلفاً".

التكريمات في حفل Governors Awards

تلقت باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون، الشقيقان ومنتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، جائزة إيرفينغ جي ثالبرغ التذكارية في الحفل، حيث تُمنح الجائزة سنوياً للمنتجين المبدعين الذين يعكس عملهم جودة عالية باستمرار لإنتاج الأفلام السينمائية.

وقد تم تسليم الجائزة 39 مرة فقط منذ إنشائها في عام 1939. بروكلي هي أيضاً ثاني امرأة تحصل على هذه الجائزة على وجه الخصوص، بعد أن حصلت عليها رئيسة شركة لوكاس فيلم كاثلين كينيدي في عام 2018.

كما حصل كاتب السيناريو والمخرج البريطاني للكوميديا الرومانسية ريتشارد كيرتس، الذي كتب وأخرج فيلمي "Love Actually" و"Four Weddings and a Funeral"، على جائزة جان هيرشولت الإنسانية عن أعماله الخيرية.

ومن بين الشخصيات الأخرى التي تم تكريمها؛ الراحل كوينسي جونز، فبعد أسابيع قليلة من وفاته عن عمرٍ يناهز 91 عاماً، مُنح المنتج الموسيقي والملحن الشهير كوينسي جونز جائزة أوسكار فخرية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. وقد قبل أبناء جونز جائزة الأوسكار الفخرية، ومن بينهم الممثلة رشيدة جونز، التي قرأت الخطاب الذي أعدّ للتكريم يوم الأحد.

