رجاء لـ الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائي: تأثرت بشخصية الجادل في انصراف وأحلم بهذه المواصفات في قصص أعمالي القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تخوض الفنانة السعودية رجاء أولى تجاربها في عالم التمثيل؛ من خلال فيلم "انصراف" الذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، إذ تقدم خلال هذا الفيلم دور البطولة، وعن كيفية الاستعداد لشخصية "الجادل"، وهي الشخصية التي تظهر بها خلال أحداث العمل، كان لكاميرا "الخليج 365" حديثٌ معها؛ للتعرف أكثر إلى كواليس العمل، والتحضيرات والاستعدادات الخاصة بدورها، فإلى نص الحوار.

الاستعداد للشخصية

الانطباع الأول

التأثر بالشخصية

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فكرة الفيلم والتعبير عن المشاعر

كشفت الفنانةأثناء حديثها لـ"الخليج 365"، عن الاستعدادات الخاصة لشخصيتها بالفيلم، قائلة إنها جمعتها أكثر من جلسة مع مخرجة الفيلم جواهر العامري، هذه الجلسات استمرت قرابة ثلاثة أشهر، وخلالها عمل الثنائي معاً على تفاصيل الشخصية، سواء من حيث المشاعر وكيفية بنائها، بحيث تكون تلك المشاعر متناسقة؛ نظراً لوجود العديد من المشاهد بالفيلم، ستكون بها هذه المشاعر مركبة.وكان لـانطباع عند قراءة تفاصيل دورها على الورق، أخذته عن شخصية "الجادل" التي تتقمصها، إذ قالت إنها لاحظت أن هذه الشخصية بها العديد من الصفات، أبرزها القوة والتمرد الممزوج بنوع من أنواع الذكاء، وفي نفس الوقت "لطيفة"، ولكن هذا اللطف يكون فقط مع نفسها. ونوّهت بأنها تتشابه مع شخصية "الجادل" في صفتين، وهما التمرد والقوة، لافتة إلى أنها استغرقت ثلاثة أيام فقط لتصوير مشاهدها في العمل.ويبدو أنتأثرت بصورة كبيرة بشخصية "الجادل"، حيث أوضحت أنه في أحد مشاهد الفيلم حدث تصادم بداخلها بينها وبين شخصية "الجادل"، مكملة: "رجاء وجادل كانا يتضاربان بداخلي"، لذلك كان من الصعب عليها أن تستكمل تصوير العمل بمشاهد أخرى جديدة، لذلك طلبت من القائمين عليه بأن يتوقفوا عن تصوير مشاهدها بصورة مؤقتة لشعورها بحدوث ذعر أو اضطراب بداخلها، وتابعت: "مكنتش عارفة أفرّق مين أنا، من كُتر ما دخلت في الشخصية".وبما أن فكرة الفيلم قائمة على صعوبة التعبير عن المشاعر، وجّهنا سؤالاً للفنانة الشابةحول الدرس المستفاد من قصة العمل من وجهة نظرها، فجاء ردها كالتالي: "مهما واجهت صعوبات مع الناس أو مجتمع معين وتريد أن تقوم بتوصيل فكرة بعينها، ولكن من الصعب فهمك، عبِّر بطريقتك، ومهما حدث؛ من الضروري توصيل الفكرة".

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خطوات أخرى

الفنانة السعودية رجاء- صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

فيلم انصراف

أما عن الخطوات القادمة التي ترغبفي اتخاذها بعالم الفن والتمثيل، فنوّهت بأن مشاركتها فيسوف يشجعها على المشاركة في المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القصص التي تحلم بالمشاركة بها ستكون لها مواصفات خاصة، منها أن يكون بها خيال نوعاً ما، خاصة أنها تحب التفكير بصورة مختلفة، أو كما يُقال باللغة الدارجة "خارج الصندوق"، إلى جانب أن تكون القصص ملهمة؛ تحمس من حولها وتؤثر فيهم.

يحكي انصراف قصة فتاة مراهقة تحمل اسم "الجادل"، الفنانة رجاء، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مستفز؛ يقودها لإحداث ثوران مفاجئ في المدرسة، والعمل من إخراج جواهر العامري.

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