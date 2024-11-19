شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 11 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها الكشف عن حقيقة الإصابة المزمنة لسيدى ندياى لاعب الزمالك، بجانب استقرار مجلس الزمالك على رحيل ميشلاك.

حقيقة الإصابة المزمنة لـ سيدى ندياى لاعب الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة ما تردد فى الساعات الماضية حول معاناة السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول، من إصابة مزمنة.

حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.

أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، على هامش كونجرس الاتحاد الدولى في لعبة الخماسي الحديث ، المقام يومى 16 و 17 نوفمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

استقر مسئولو نادي الزمالك على الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي والتي جاءت لمدة موسم واحد، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء فور نهاية مدة استعارته، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.