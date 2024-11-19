البشرة الدهنية: استفيدي من خصائصها ومميزاتها وتجنبي تفاقم مشاكلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - البشرة الدهنية هي بشرة ذات ملمس دهني ولامع وطري، تتميز بمساماتها الواسعة ونسيجها الخشن والسميك الذي تسببه زيادة الأنسجة الدهنية في البشرة. أما أسباب البشرة الدهنية، فهي عديدة، نذكر منها: العامل الوراثي، خلل في إفراز الهرمونات، وزيادة الغدد الدهنية الموجودة في الجسم. وككل أنواع البشرة، لها حسنات وسيئات، وتعاني أيضاً من مشاكل متأتية من طبيعة تكوينها.

فإذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية، نقدم لك من "الخليج 365" أهم الأمور التي يجب أن تعرفيها عن بشرتك، ما يجب فعله وما ينبغي تجنبه، وأيضاً مجموعة نصائح ذهبية لتطبيق مكياج البشرة الدهنية.

خصائص البشرة الدهنية

البشرة الدهنية هي بشرة زيتية ذات طابع دهني، تتميز بمساماتها الواسعة التي تساعد في نمو البكتيريا وإفراز الدهون.

نظراً إلى كثرة إفراز الزيوت فيها، تكثر فيها البثور وحب الشباب، كما يصعب ثبات المكياج عليها.

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من شحوب الوجه ولمعانه. وهذا كله يفقد البشرة نضارتها وحيويتها.

أمور على صاحبات البشرة الدهنية تجنبها

إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية فتجنبي القيام بأمور عدة، كونها تفاقم الوضع وتزيد وضع البشرة سوءاً، من أهمها:

تجنّب استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على الزيوت والمواد الدهنية، فهي تؤثر سلباً على البشرة الدهنية وتزيد إفرازات الزيوت فيها.

الابتعاد عن غسل البشرة الدهنية بشكل مبالغ فيه، مما يعرضها للجفاف، إذ إن هذا النوع من البشرة يحتاج إلى نسبة متوسطة من الترطيب والزيوت التي تنتجها البشرة، وبالتالي فإن غسلها بكثرة يحرمها من الترطيب والزيوت التي من الصحي أن تنتجها.

اغسلي بشرتك الدهنية بالمياه الدافئة أو الباردة، والابتعاد عن استخدام المياه الساخنة، كونها تؤدي إلى التهاب البشرة.

استخدمي مستحضرات العناية بالبشرة الملائمة للبشرة الدهنية مثل الغسول وكريم العناية النهاري، إضافة إلى مستحضرات التجميل الملائمة، علماً أنه من الأفضل تجنب قدر الإمكان وضعها على البشرة، كونها تتغلغل في مساماتها فتمتصها البشرة، مما يزيد من إفراز الزيوت التي تؤدي الى ظهور الرؤوس السوداء.

ابتعدي قدر الإمكان عن التوتر والقلق، فهما يزيدان من إفرازات الزيوت في البشرة، لا سيما أن البشرة الدهنية هي الأكثر تأثراً بهذين العاملين.

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البشرة الدهنية والنظام الغذائي

هناك علاقة وثيقة بين النظام الغذائي والبشرة الدهنية، إذ إن الإكثار من استهلاك الأطعمة الحارة والغنية بالمطيبات والبهارات، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات الدهنية والنشويات، كلها تعمل على تحفيز الغدد الدهنية على زيادة إفراز الدهون في البشرة، بالتالي عليك تجنب كل هذه الأطعمة؛ منعاً لإفراز البشرة المزيد من الزيوت التي تؤدي إلى مظهر دهني وكثير اللمعان.

التنظيف أهم خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية

من الضروري جداً المواظبة على تنظيف البشرة الدهنية بشكل يومي، إذ يقلل هذا الروتين من الدهون المتراكمة البشرة، ويطهر البشرة من جميع أنواع الأوساخ والشوائب، التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور بكثرة. إذا كنت من المواظبات على وضع المكياج بشكل يومي، فاحرصي على إزالته عن البشرة فبل الخلود للنوم، وذلك بواسطة مزيل المكياج الملائم لبشرتك، وذلك ليتسنى للبشرة كي تتنفس بالشكل المطلوب. قبل الخلود إلى النوم، احرصي على مسح وجهك بفوطة قطنية ناعمة مبللة بالتونر المناسب للبشرة الدهنية، فهذا الأمر يعمل على تضييق المسامات الواسعة. وعند غسل الوجه، من الأفضل استعمال المياه المعدنية تحديداً.



حسنات البشرة الدهنية

امرأة تتمتع ببشرة نقية خالية من العيوب



على رغم المشاكل الكثيرة التي تعاني من البشرة الدهنية، إلا أنها من أنواع البشرة التي لا تظهر عليها التجاعيد في شكل مبكر، لا سيما تجاعيد الوجه. إضافة الى أنها بشرة لامعة غير جافة، ونادراً أن تصاب بالحكة أو التشقق أو التقشر.

نصائح ذهبية لتطبيق مكياج البشرة الدهنية: