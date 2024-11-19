اقتحام ملثَّميْن مزرعة قلعة وندسور القريبة من منزل كيت ميدلتون والأمير ويليام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - حوادث السرقة ليس لها حدٌّ يقف أمامه الجاني، فالممتلكات والأشخاص لا يمثلون، لرغبته في الامتلاك، خطاً أحمر، أيضاً يبدعون في الطرق التي يمكنهم من خلالها اختراق أنظمة الحراسة الشديدة؛ ليتسللوا حتى للممتلكات الملكية.

ملثمان يقتحمان قلعة وندسور

اقتحم لصَّان ملثمان أحد مباني مزرعة في عقار قلعة وندسور، بينما كان الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة نائمين في منزلهم القريب، حيث تعيش عائلة ويلز في Adelaide Cottage الذي يبعد خمس دقائق عن العقار الشاسع المحيط بقلعة وندسور، وقد انتقلت عائلة ويليام وكيت الصغيرة إلى هناك عام 2022، حتى يتمكنا من البقاء بالقرب من مدرسة الأطفال، مدرسة لامبروك، في أسكوت القريبة.

وقد وقعت عملية السطو، التي دخل فيها متسللان إلى العقار؛ عبر سياج يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، في 13 أكتوبر، وعلى ما يبدو أن اللصيْن كانا يستهدفان الآلات الزراعية الموجودة هناك، واستخدما مركبة مسروقة لاقتحام بوابة أمنية في طريقهما للخروج. وفقاً للمنفذ، وقع الحادث في مزرعة Shaw، إحدى المزارع العاملة في العقار.

وأكد متحدث باسم شرطة local Thames Valley Police، المسؤولة عن الأمن في المنطقة، في بيان لمجلة people: "في حوالي الساعة 11.45 مساءً، يوم الأحد 13 أكتوبر، تلقينا تقريراً عن سرقة عقار على أرض Crown Estate بالقرب من الطريق A308 في وندسور. دخل اللصان مبنى مزرعة وسرقا شاحنة بيك آب سوداء من نوع Isuzu ودراجة رباعية الدفع حمراء. ثم انطلقا نحو منطقة Old Windsor / Datchet". وخلص البيان إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في هذه المرحلة والتحقيق جارٍ.

وعلى الرغم من وجود أجهزة إنذار في قلعة وندسور، لكن أول مرة علم فيها أي شخص بحدوث اقتحام كانت عندما اقتحما الحاجز الأمني عند مخرج بوابة مزرعة شاو، تابع المصدر: "كان من الضروري استبدال الحاجز لأنه تعرض لأضرار بالغة".

هذا ولم يعلق قصر كنسينغتون، كما لم يعلق قصر باكنغهام، كما هو معتاد عندما يتعلق الأمر بالأمن.

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