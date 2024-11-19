شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة القطارات السريعة تخدم الزراعة والصناعة والموانئ والسياحة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).



وأضاف أن الشبكة تخدم أيضا المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر.

كما تخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

كما ستسهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، مشيرا إلى الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة يوفر الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.