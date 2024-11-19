شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الدراسة اليوم الثلاثاء بكليات جامعة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات اليوم للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

وكانت قد أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية، عن تعطيل الدراسة الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بالجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات لموعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.



وكانت قد شهدت جامعة الإسكندرية الاهلية سقوط سقف أحد المدرجات دون إصابات بسبب شدة مياه الأمطار وأعمال الإنشاءات وصب الخرسانة بالمبنى الملاصق ــ الذى تسبب بدوره لتسرب جزئى للمياه ( أعلى السقف المستعار وهو عبارة عن ألواح خفيفة بشكل ديكوري) مما أدى لتشبع أجزاء منها بالمياه وسقوطها داخل القاعة.