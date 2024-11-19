الأميرة ديانا دُفنت وفي يديها هدية محببة إلى قلبها وإلى جانبها هذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان خبر وفاة الأميرة ديانا في حادث مأساوي في باريس، طُلب من كبير خدمها بول يوريل، أن يحضر الأشياء العزيزة على قلبها الى المستشفى في باريس، فذهب الى شقتها ووجد مسبحة أهدتها إياها الأم تيريزا دي كالكوتا، وتمثالاً صغيراً للسيدة مريم العذراء وصورة لولديها، فوضع ما وجده في جيبه، وأعطاهم الى سائقها كولين تيبوت، الذي بدوره أعطاهم الى الممرضة، وطلب منها أن تضع المسبحة في يدي الأميرة ديانا، وصورة إبنيها التي كانت تحتفظ بها، في حقيبتها الى جانبها في النعش.



جمعت الأميرة ديانا علاقة مميزة بالأم تيريزا عنوانها مساعدة الفقراء، وزارتها الأميرة في نيويورك وأمضتا معاً حوالى 40 دقيقة، والمفارقة أن الأم تيريزا توفيت بعد أيام من وفاة الأميرة ديانا.