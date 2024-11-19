فيديو لطيف للغاية يظهر غيرة أسامة مروة على خطيبته شيرين بيوتي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي ولطيف للغاية من حقل خطوبة اليوتيوبر السوري أسامة مروة على حبيبته اليوتيوبر السوري شيرين عمارة الشهيرة بشرين بيوتي.

وقد ظهر أسامة في الفيديو وعلامات الغيرة واضحة عليه عندما كان يمازحه أحد الأشخاص بأنه سرق شيرين منه، وقام بإحتضانها بخفة دم واضحة.

وكانت شيرين بيوتي قد استعرضت خاتم خطوبتها من اليوتيوبر أسامة مرة، وذلك بعد إعلان خطوبتهما في الساعات القليلة الماضية.

ونشرت شيرين عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، صور جديدة من كواليس خطوبتها من أسامة مروة، وظهرت فيها برفقة أسامة وهما يستعرضان خاتم الخطوبة.