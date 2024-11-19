شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم ترحب باستخدام روسيا "الفيتو" ضد مشروع بريطاني بشأن السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان.



كما تشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.



وقالت الخارجية السودانية في بيان: "تأمل الحكومة أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب، ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، مما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين.