شخص أطلق النار على شقيقته في مخيم البداوي بطرابلس وحالتها حرجة

أقدم المدعو "خ. م" (سوري الجنسيّة)، مساء أمس في محلّة شارع السّوق في ​مخيم البداوي​ في طرابلس، على إطلاق النّار في اتجاه شقيقته "ن. م" البالغة 26 عامًا، فأصابها بطلقَين ناريَّين في صدرها ويدها، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

وقد تمّ نقل الجريحة وهي بحالة صحيّة حرجة إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقّي العلاج، بواسطة الصّليب الأحمر. فيما تقوم القوة الأمنيّة المشتركة داخل المخيّم والأجهزة الأمنيّة، بتعقّب مطلق النّار الّذي لاذ بالفرار إلى خارج المخيّم.