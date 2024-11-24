القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه صفد دون تسجيل إصابات

ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ رصد إطلاق صاروخَين من لبنان باتجاه صفد، دون تسجيل إصابات".
وكان قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بـ"إطلاق صفّارات الإنذار في صفد وبيت هيلل وتل حي في الجليل الأعلى".
وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ "مسيّرتَين على الأقل أُطلقتا من لبنان، تسلّلتا إلى الجليلَين الغربي والأعلى".
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