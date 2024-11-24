ترامب انتهى من تشكيل حكومته بترشيح بروك رولينز لتولي حقيبة الزراعة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​ (Donald Trump)، أنّه رشّح رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي- AFPI)، بروك رولينز، وزيرةً للزرّاعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقّي لاستكمال تشكيلة حكومته.

وأشار في بيان، إلى أنّ "التزام رولينز تجاه المزارعين الأميركيّين ومن أجل الدّفاع عن الاكتفاء الغذائي الذّاتي للولايات المتّحدة وإعادة تنشيط المدن الصّغيرة الّتي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له"، مركّزًا على أنّ "مهمّتها ستكون حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".

وكانت المحامية رولينز، تشغل منصب مديرة مجلس السّياسة الدّاخليّة بالبيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسّس مركز "إيه إف بي آي" عام 2021 مع شخصيّتَين أخريَين مقرّبتَين من المرشّح الجمهوري، هما لاري كودلو وليندا مكماهون، الّتي رُشّحت لتولّي حقيبة التّعليم.

وبصفتها وزيرة للزّراعة، ستشرف رولينز على برامج الزّراعة والأغذية الحكوميّة والبحوث وتجارة الأغذية، فضلًا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النّبات.