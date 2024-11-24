سوريا والجزائر تؤكدان الحرص على تعزيز علاقاتهما المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا والجزائر الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بينهما.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، اليوم السبت، مع وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري أحمد عطاف،هنأه خلاله بتجديد الثقة التي حظي بها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معربا عن تمنياته بالتوفيق، وللجزائر بالمزيد من التقدم والازدهار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأكد صباغ استمرار التعاون والتنسيق بينهما لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين، بشأن تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات بما يعكس الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والجزائري.



من جهته، أكد عطاف حرصه على تعزيز العلاقات بين سوريا والجزائر، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين.