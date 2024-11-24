الاعتداء على مغارة ميلادية في ساحة فاريا واستبدال تمثال الطفل يسوع بمسدس

أفادت معلومات صحافيّة بأنّ مساء أمس، تمّ الاعتداء على مغارة ميلاديّة وُضعت في ساحة ​فاريا​، حيث أُزيل تمثال الطّفل يسوع من المغارة، ووُضع مكانه مسدّس حربي، ما أثار غضب أهالي المنطقة. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وقُرعت أجراس الكنائس تنديدًا بهذا الفعل.

وأشار كاهن رعيّة مار شليطا في فاريا الأب شربل سلامة، في كلمة أمام المواطنين الّذين توافدوا إلى السّاحة للتّعبير عن استنكارهم، إلى "أنّنا سنبقى ساهرين على بلدتنا، ولنصلّي على نيّة من يحاول خلق فتنة"، لافتًا إلى "أنّنا لن نستبق التّحقيق، ونصلّي كي يسامح الله من قام بهذا الفعل، وكي يعطي كلّ إنسان الوعي ليفهم أنّه ليس بهذه السّهولة "هيك شغلة بتنعمَل وبيِندقّ بمقدّساتنا".