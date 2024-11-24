إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون وسط إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "تمّ رصد 5 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون وسط إسرائيل، واعتراض 4 منها وسقوط خامس في منطقة مفتوحة".
وكانت قد أشارت القناة 13 الإسرائيليّة، إلى "دوي انفجارات في وسط إسرائيل، بعد رصد صواريخ أُطلقت من لبنان".
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