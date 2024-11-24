السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة الذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل في المملكة وذويهم، لمعرض ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية لاستضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم حيث تسعى لتنظيم نسخة استثنائية والترحيب بالعالم على أرضها.

كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م، وهو تحفة معمارية تجسد التطور العلمي والثقافي الذي مُيزت به الدولة السعودية.

وعبر التوائم وذووهم في نهاية الزيارة عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم هذه الزيارة التي تجسد كرم وحفاوة الشعب السعودي، وتسهم في إبراز منجزات المملكة الحديثة وتراثها العريق.

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