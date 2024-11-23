ميرنا وليد - بيروت - بعد ظهورها مؤخراً في حفل العرض الأول لفيلمها الجديد، تساءل الجمهور عن سر إشراقة ونضارة وجه النجمة العالمية ليندساي لوهان ورشاقة جسمها.

وقد كشفت ليندساي لوهان أن سر جمالها هو إعتنائها الدائم ببشرتها، حيث تبدأ يومها بوضع منشفة من المياه الباردة على وجهها، ثم تضع كريماً مرطباً، يليه كريم لتهدئة البشرة واستعادة حيويتها.

كما أنها أكدت أنها تحتسي الشاي الأخضر في الصباح، وتستخدم رقعات العين المرطبة لإزالة الانتفاخ.

كما تحرص ليندساي عل إعتماد ماكياج خفيفاً، وتعتمد كريم أساس من "جورجيو أرماني"، وكريم إخفاء العيوب (كونسيلر) من "كيفين أوكوين"، وتضع القليل من ظلال العيون والماسكارا.

كانت هذه تفاصيل خبر ليندساي لوهان تتحدث عن سر جمالها.. وهذا ما كشـ ـفته عن الكريم الذي تستخدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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