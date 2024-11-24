شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن قائمة منتخبى الرجال والسيدات المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإتحاد المصرى للاسكواش، قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات، المشاركة في بطولة العالم للفرق بهونج كونج ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري تعذر مشاركة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً مع المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش، نظراً لخضوعها لجراحة فى الأنف خلال الفترة المقام فيها البطولة.

بهذا تنضم البطلة الصاعدة أمينة عرفى إلى قائمة المنتخب الوطني للسيدات ويصبح التشكيل كالتالى :

1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا

تشكيل منتخب الرجال :

1- علي فرج المصنف الأول عالميا

2- مصطفى عسل المصنف الثانى عالميا

3- مازن هشام المصنف الخامس عالميا

4- كريم عبد الجواد المصنف السابع عالميا

وكان الاتحاد الدولي للاسكواش قد أعلن فى وقت سابق إقامة بطولة العالم للفرق للرجال والسيدات للمرة الأولى معا، في نادي هونج كونج لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ الحدث في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال) و 1979 (للسيدات)، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا اللقبين، حيث فازت نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب بلقب السيدات في ديسمبر 2022، بينما فاز علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وفاز بلقب الرجال في نيوزيلندا الشهر الماضي.