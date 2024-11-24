شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفرق المصرية فى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فرسان الكرة المصرية المشاركين فى البطولات القارية لانطلاقة دور المجموعات، وإغلاق الملف المحلي "مؤقتاً"، حيث يبحث كل منهم عن حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل في صدارة مجموعته، ويمثل مصر فى دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، بينما في كأس الكونفدرالية الزمالك والمصري واللذان أوقعتهما قرعة البطولة في مجموعة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

يبدأ الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، مبارياته في دور المجموعات بطولة دوري الأبطال بمواجهة ستاد أبيدجان فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ويقع النادي الأهلي فى المجموعة الثالثة مع أورلاندو بايرتس، شباب بلوزداد، وستاد أبيدجان.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي

تقام مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقع فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة مع فريق ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي والترجى التونسى صاحب التصنيف الأول.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء الأربعاء 27 نوفمبر باستاد القاهرة الدولي، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة المصري وأنيمبا النيجيري

في السادسة مساء الأربعاء المقبل، يستضيف النادي المصري بقيادة علي ماهر، نظيره أنيمبا النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين على السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.