ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار هذا العام بأسلوب مميز للغاية بعيد ميلاد إبنها.

وقد شاركت ليال الإختيار الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه وقد فاجأت إبنها بلقاء بينه وبين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار.

وقد بدت علامات السعادة والمفاجئة واضحة على الطفل، الذي أكدت والدته أنه لن يتسى هذا اللإحتفال بحياته، كما أكدت أن حبيبة نيمار، عارضة الأزياء برونا بيانكاردي هي التي صورتهم، وكتبت: "ذكرى عيد ميلاد ستظل إلى الأبد، شكراً نيمارعلى مشاركتنا هذه اللحظات الجميلة مع إبني، وشكراً برونا على هذه الصور الجميلة".

كانت هذه تفاصيل خبر ليال الإختيار بهدية رائعة لإبنها بمناسبة عيد ملاده.. وما علاقة نيمار وحبيبته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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