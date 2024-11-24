شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض شروط بيرسي تاو للرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي شروط الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، والتي تتمثل فى حصوله على باقي مستحقاته عن الموسم الجاري، والمُقدّرة بـ500 ألف دولار، أي 25 مليون جنيه مصري تقريباً.

وطلب مسئولو النادي من اللاعب تخفيض مطالبه المالية بنسبة 50% من أجل رحيله في يناير، حيث يرغب الأهلي فى دفع 250 ألف دولار فقط ليرحل بيرسي تاو خلال يناير حتى يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن النادي لن يتسرّع في حسم ملف بيرسي تاو، فإذا رفض اللاعب الرحيل المجاني أو الحصول على 250 ألف دولار وتمسّك بالحصول على 500 ألف دولار سيتم التراجع عن رحيله فى يناير والإبقاء عليه لنهاية الموسم، على أن يرحل بعدها مجاناً حيث سيكون عقده مع النادي قد انتهى بشكل رسمي.

وأوضح المصدر، أن قائمة الأجانب في الفريق بها مكان شاغر حالياً وحال عدم قيد علي معلول في يناير سيتم ضم لاعب أجنبي في هذا المكان، أما إذا تم قيد معلول سيكون النادي مُطالب وقتها بالاستغناء أحد الأجانب (غالباً سيكون بيرسي تاو) من أجل ضم أجنبي آخر في مركز الجناح أو الهجوم، وأشار إلى أن النادي وقتها سيرغب في التخلّص من بيرسي تاو لأنه يُرهق خزينة النادي حيث يتقاضى مليون دولار سنوياً، كما أن مستواه تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع سنه ( 31 عاماً) وكثرة الإصابات فضلاً عن إنه بات دائم الأزمات مع الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته بانتظام.

وشارك بيرسي تاو لعدة دقائق في مباراة الإتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.