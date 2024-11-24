شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد 3 دورات تدريبية لـ 125 من العاملين فى المحليات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن انطلاق الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 2024/2025 اليوم الأحد، بتنفيذ 3 دورات تدريبية هى برنامج ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة ، وبرنامج التقييم والأمن والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن برنامج إعداد قادة المستقبل، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدرباً ، فى وذلك إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير عدد من البرامج والدورات التدريبية الهامة على كافة المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، لخدمة الآلاف من العاملين بالوزارة والمحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن فى معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التى تواجه التنمية، مشيرة إلى دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم، و تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة يستفيد منها 25 متدرباً من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"؛ بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السكان المركزية بالوزارة،موضحة ان البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالى على مستوى مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من ورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكانى بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلى محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دورة الأمن والصحة والسلامة المهنية والتى يستفيد منها 50 متدرباً ، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتضمن التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية و أنواع المخاطر وكيفية تقييم المخاطر وكذلك التدريب على أجهزة الإنذار وكيفية إعداد خطة الإخلاء وأهم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الإصابات وفى نهاية البرنامج يتم تنفيذ مشروع اخلاء متكامل لمبنى إدارى وتقييم المتدربين فعلياً، لافتة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ الخطة التدريبية بالمركز و المتدربين ، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول على المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة.