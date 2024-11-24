شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتقد جهود وسام أبو علي أمام ستاد أبيدجان بسبب إصابة مشط القدم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة ستاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي مؤخراً حاجته للتأهيل لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في مشط القدم، ويخوض اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي في الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.