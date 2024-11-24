شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: أحب المواجهات الكبرى.. وسنواجه أزمة فى الكونفدرالية بسبب السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، أنه يحب المباريات الكبرى مثل مواجهة الزمالك التى كسبها اليوم بهدف نظيف فى الدورى المصرى، موضحا أن الفريق سيواجه مشكلة هذا الموسم بسبب عناء السفر لخوض مباريات الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف ماهر، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى للقاء، أنه لا يوجد أى خروج عن النص داخل الفريق وجميع اللاعبين ملتزمون بالتعليمات، ولم يبد أى لاعب غضبه من عدم المشاركة، موضحا أن الجمهور بالنسبة له يعتبر رقم 1 ويعمل لاسعاده.
سجل هدف المصرى الوحيد محمد الشامى بعد تمريرة عرضية من صلاح محسن فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 7 فى المركز الثالث بجدول الدورى، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً، ثم فاز على الزمالك.
بينما يقع الزمالك في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، ثم خسر من المصرى بهدف.
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