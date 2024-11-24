شكرا لقرائتكم خبر عن مليون يورو تؤجل تفعيل بند شراء بنتايك فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار مسئولو نادي الزمالك على تأجيل تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك من سانت إتيان الفرنسي، وانتظار مناقشة الأمر مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار مجلس الزمالك بسبب قيمة المليون يورو التي يحتاجها الأبيض لتفعيل بند شراء بنتايك من سانت إتيان، وهو ما دفع مسئولي القلعة البيضاء لتأجيل مناقشة الملف والعمل علي حل الملفات العالقة والأهم وتحتاج لتلك الأموال، مع انتظار النظر فى تفعيل بند شراء بنتايك لقرب نهاية الموسم، حتى تكون الإدارة قد استطاعت توفير قيمة الشراء، وتأكدت من ثبات مستوى اللاعب.

انضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.