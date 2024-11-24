شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة أنيمبا فى الكونفدرالية دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري استئناف تدريبات الفريق اليوم، الأحد، دون راحة عقب الفوز على الزمالك أمس في الدوري بهدف نظيف، وذلك استعداداً لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات في الكونفدرالية، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

ونجح علي ماهر في قيادة الفريق البورسعيدي للفوز على الزمالك في المباراة الثالثة على التوالي بالدوري، وذلك بعد تفوقه على الزمالك في مباراة الأمس بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم باستاد برج العرب.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث كان ماهر قاد المصري للفوز في مباراة الذهاب بالموسم الماضي بعدف نظيف في الدور الأول قبل أن يفوز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة السابعة لينافس الأهلي وبيراميدز على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة السادسة من انتصارين وهزيمة منذ بداية المسابقة.

وحقق المصري انجازا آخر بالفوز على الزمالك في آخر 4 مباريات بالدوري، من بينهم 3 لقاءات تحت قيادة علي ماهر، وجاءت نتائج آخر 4 مواجهات بالدوري بين الفريقين بفوز المصري كالتالي:

23 نوفمبر 2024: فوز المصري 1-0

27 يونيو 2024: فوز المصري 2-1

14 ديسمبر 2023: فوز المصري 1-0

4 أبريل 2023: فوز المصري 3-2