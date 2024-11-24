شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يشيد بـ أحمد الكاس بعد التتويج بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بـ أحمد الكأس، المدير الفنى لمنتخب الناشئين، بعد التتويج بدورة شمال أفريقيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025، مؤكدا فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أثر إذاعة أون سبورت إف إم، أنه يتمنى الحفاظ على هؤلاء الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شوبير، أنه يتمنى أن يلعب هؤلاء الناشئون فى أنديتهم فى الدرجة الأولى من أجل كسب الخبرات والاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة دون الخوف من الجماهير.

وتأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011، بعد الفوز على ليبيا 7-1 فى ختام البطولة والتصفيات، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 14 عاما وتحديد منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

سجل أهداف الفراعنة أمام ليبيا حمزة عبد الكريم "هدفين" ومحمد حمد "هدفين" وبلال عطية "3 أهداف".

وبدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل ضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات أمم أفريقيا برفقة المغرب.