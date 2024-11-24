شكرا لقرائتكم خبر عن حيل بسيطة للتخلص من دهون البطن فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من ممارسة قدر كبير من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي مناسب، فإن دهون البطن أو الدهون الحشوية يمكن أن تكون عنيدة بشكل كبير ويصعب التخلص منها بسهولة، فـ الدهون الزائدة في البطن لا تشكل مصدر قلق للأشخاص الذين يهدفون إلى الظهور بمظهر مقبول فحسب، بل إنها أيضًا مصدر قلق صحي أكبر، لذلك من المهم التخلص من دهون، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" حيل بسيطة يمكن أن تساعدك في التخلص من دهون البطن العنيدة.

كيف يمكنك التخلص من دهون البطن في أسبوعين؟ تتبع السعرات الحرارية

إن الطريقة الأساسية لفقدان الوزن هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، ويمكن أن يساعدك تتبع استهلاكك من السعرات الحرارية أو حتى محاولة حرقها في "الجيم" في التخلص من دهون البطن.

تناول المزيد من الألياف

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكر لا ترضى جوعك في الواقع، لذا ينتهي بك الأمر إلى تناول المزيد، وبدلاً من ذلك، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة والشوفان والخضروات والفواكه والفاصوليا والبقوليات وبذور الشيا.

تناول الكثير من البروتين

لا يساعد البروتين في الحفاظ على شعورك بالشبع فحسب، بل إنه مسئول أيضًا عن إصلاح التمزقات الصغيرة الناتجة عن تدريب القوة في عضلاتك، ويساعدها هذا على النمو بشكل أكبر وأقوى، مما يؤدي إلى التخلص من دهون الجسم في هذه العملية، لذلك حاول الحصول على ما لا يقل عن 70 جرامًا من البروتين طوال اليوم، وهذا مهم بشكل خاص قبل ممارسة الرياضة.

ممارسة الرياضة بانتظام

إذا لم يكن لديك روتين تمرين ثابت، فإن المشي يعد خطة جيدة للمبتدئين، ويمكن أن تساعدك التمارين الهوائية، مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص، كما يمكنك أيضًا تجربة تدريب القوة أو تمارين البيلاتس أو اليوجا، وإذا كنت تجلس معظم اليوم للعمل، فحاول التحرك قدر الإمكان، وآخذ فترات راحة للمشي أو استخدام السلالم أو القيام بتمارين التمدد على مكتبك، ويمكن أيضًا ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي السريع والركض والجري وركوب الدراجات والسباحة، وللحصول على أفضل النتائج، حاول ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، كما يمكن أن تساعدك تدريب الأثقال في بناء كتلة العضلات الخالية من الدهون وزيادة التمثيل الغذائي لديك.

تناول الدهون الصحية

إذا كنت تريد أن تفقد الدهون، فعليك تناول النوع الصحي من الدهون، ويمكن أن تساعدك إضافة الدهون الصحية، في شكل دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة، على الشعور بمزيد من الرضا فى وجباتك.

الحد من التوتر

يمكن للتوتر أن يؤثر على كل جزء من جسمك، ولكن كيفية التعامل مهم لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، إن تناول الطعام بسبب التوتر ليس خرافة، والحقيقة هي أن تناول الطعام لجعل نفسك تشعر بتحسن عادة ما يكون أسهل كثيرًا من مواجهة التوتر بشكل مباشر، إن تناول الطعام بسبب التوتر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى شيء واحد زيادة دهون البطن، فإذا وجدت نفسك تتناول الطعام بسبب التوتر، ابحث عن طريقة لعلاج هذه المشكلة.

النوم جيدًا

النوم مهم للغاية خاصة إذا كنت ترغب في إنجاح خطتك في إنقاص الوزن، فإذا كنت تحصل على قدر ضئيل من النوم كل ليلة، فهذا يترك لك المزيد من الوقت لتناول الوجبات الخفيفة واتخاذ قرارات غير صحية يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن، وعلى الرغم من أن الأمر يختلف من شخص لآخر فيما يتعلق بكمية النوم التي تحتاجها بالفعل لتكون أكثر فعالية، فإن العدد المثالي هو عادةً 7-8 ساعات في كل ليلة.

تقليل مشروبات الصودا

لإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، عليك ببساطة استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية، لذلك حاول التخلص من السعرات الحرارية الفارغة التي لا تخدم أهدافك حتى تتمكن من توفير مساحة أكبر للأطعمة التي تهدف خطة إنقاص الوزن، وهذا يشمل جميع المشروبات السكرية، مثل الصودا.

تجنب الأطعمة السكرية

السكر المضاف يساهم بشكل كبير في زيادة مدخولك من السعرات الحرارية، لذلك حاول استبداله بمصادر أخرى صحية، وهذا سيساعدك على إنقاص الوزن.

توقف عن تناول الأطعمة شديدة المعالجة أو المصنعة

تسبب الأطعمة المعالجة الكثير من المشاكل، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة مدخولك من السعرات الحرارية، وقد ثبت أن الإفراط في الأطعمة المعلبة أو المعالجة تساهم في زيادة الالتهابات في الجسم، وهو السبب الرئيسي لتراكم الدهون في البطن.

فقدان الوزن بشكل مستدام

على الرغم من أن الطرق المذكورة أعلاه ستكون أفضل صديق لك إذا كنت تريد التخلص من دهون البطن بشكل أسرع، إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إن هدف فقدان الوزن الآمن والقابل للتحقيق هو فقدان 1-2 رطل في الأسبوع، مما يعني أنه يمكنك فقدان 2-4 أرطال في غضون أسبوعين، ومع ذلك، فإن الكمية التي يمكنك خسارتها تعتمد على وزنك الحالي ونظامك الغذائي ومستوى نشاطك.